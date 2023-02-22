Талгат Таджуддин назвал преступлением политику западных стран по уничтожению семейных ценностей

Глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин прокомментировал слова президента России о необходимости защитить детей от деградации и вырождения, навязываемых Америкой и Европой. Он назвал политику, проводимую западными странами по уничтожению традиционных семейных ценностей, проявлением сатанизма и настоящим преступлением против человечества.

«Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин заявил, семья — это союз мужчины и женщины. Об этом написано в священных писаниях, будь то Коран, Тора или Библия. Это основа и святая святых всех религий, то, на чем тысячелетиями держится человечество. Мы не можем брать пример с таких извращений, которые видим на Западе. Это настоящая духовная катастрофа, от которой мы обязаны защитить наших детей и делаем это, — высказался в беседе с журналистом „Башинформа“ Талгат Таджуддин. — Однополые браки, изменение пола и деградация семейных ценностей, которые сегодня навязываются Америкой и Европой, — это проявление сатанизма и настоящее преступление против человечества».

Верховный муфтий добавил, что Россия, наконец, возвращается к исконным традициям, где представители самых разных народов и вероисповеданий веками жили в дружбе и согласии, сохраняя и поддерживая духовно-нравственные основы.

«У всех народов Земли отец и мать — Адам и Ева. Если мы это не потеряем, то мы и нацию, и родной язык не потеряем, будем ближе друг к другу», - уверен религиозный деятель.