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Вчера, 17:39

Синоптики Башкирии дали прогноз на длинные выходные

Синоптики Башкирии дали прогноз на предстоящие длинные выходные. По сведениям Башгидромета, 23 февраля, в День защитника Отечества, на территорию республики сместится активный циклон. Поэтому погода ожидается неблагоприятной со снегом и метелью различной интенсивности, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Температура воздуха ночью и днем -4, -9°, местами до -14°.

В последующие дни, 24 и 25 февраля, циклон сместится за Урал. В его тыловой части похолодает ночью до -14, -19°, при прояснениях до -24°, днем до -6, -11°,  местами до -14°. Интенсивность снега уменьшится. При умеренном и сильном ветре на отдельных участках дорог возможны переметы.

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