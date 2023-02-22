Руководитель минпрома Башкирии рассказал, благодаря чему экономика республики сохраняет устойчивость

Правительство Башкирии принимает все необходимые меры для бесперебойной работы промышленного комплекса. Об этом рассказал вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев. В 2022 году на программы поддержки промышленности в регионе направили свыше 4 млрд рублей – в 3,5 раза больше, чем в 2021 году.

– Башкортостан остался лидером среди регионов России по выпуску кальцинированной соды, листового стекла термически полированного, автобетоновозов, прицепов и полуприцепов, а также по производству силикагелей, стирола, бензола, плит древесно-стружечных, дизельного топлива и синтетических каучуков, – сообщил Александр Шельдяев.

Руководитель минпрома Башкирии напомнил, что по итогам 2022 года индекс промышленного производства в республике составил 102,7% к уровню 2021 года. Объем отгруженных товаров в промышленном производстве достиг 2 трлн 189 млрд руб. Рост производства составил более 26%.

– Положительная динамика в 2022 году обусловлена восстановлением нефтегазовой отрасли после пандемии, а также сокращением объемов добычи странами ОПЕК+. Уверенный рост продемонстрировала отрасль машиностроения и оборонных производств. Для нужд СВО идет рост объемов гособоронзаказа. Сегодня федеральный реестр ОПК включает более 50 компаний Башкортостана. Правительство республики приняло все необходимые меры для бесперебойной работы промышленного комплекса, – заявил вице-премьер правительства Башкирии.

Напомним, 21 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию президент России отметил, что российская экономика и системы управления оказались гораздо прочнее, чем полагали на Западе.

– Благодаря совместной работе правительства, парламента, Банка России, субъектов РФ и, конечно же, представителей делового сообщества, трудовых коллективов, мы обеспечили устойчивость экономической ситуации. Защитили граждан, сохранили рабочие места, не допустили дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержали финансовую систему, предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие своего дела – а значит, в развитие страны, – подчеркнул Владимир Путин.