Полпред президента России в ПФО поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии и других регионов ПФО с Днем защитника Отечества. Текст обращения оказался в распоряжении «Башинформа».

«Сегодня это не просто праздник всех, кто служил и служит в нашей армии, не „день мужчин“ и не очередной выходной. Для всех нас, кому дорога сильная, независимая, процветающая Россия, этот день особенно важен. Мы помним, знаем и гордимся героями, теми, кто обеспечивает нашу безопасность и суверенитет. Так было и так будет всегда. И сегодня тысячи военнослужащих, мобилизованных и добровольцев — продолжают дело своих отцов и дедов — отстаивают интересы России. Благодарю каждого, кто сегодня на фронте, всех, кто в новых регионах нашей большой страны восстанавливает дома, школы, больницы, строит дороги, оказывает помощь людям», — отметил Игорь Комаров.

Полпред главы государства подчеркнул, что 23 февраля является особым днем для тех, кто ждет участников СВО дома, демонстрируя им любовь и оказывая всяческую поддержку.

«Поздравляю жителей Приволжского федерального округа, которые своим трудом ежедневно вносят вклад в развитие России, всех, кто воспитывает в своих детях и внуках патриотизм и любовь к Отечеству. Желаю всем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и стойкости!» — сказал Игорь Комаров.