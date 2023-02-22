«Пока сердце бьется, пока руки сильны, будем стоять за Родину» - доброволец Рафаэль Ишбаев

Полицейский в отставке, 51-летний Рафаэль Ишбаев из Уфы принял решение об участии в СВО добровольно. Впервые он оказался в зоне специальной военной операции в сентябре 2022 года в составе башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова.

«Мой дед Ишбаев Нажметдин Гибатович в годы Второй мировой войны прошел путь от Финляндии до Японии. Когда все это началось, я не мог оставаться в стороне и решил пойти по стопам деда, защищать Родину от фашизма. Наши дети и внуки не должны познать той беды, которую пришлось пережить нашим предкам. Пока сердце бьется, пока руки сильны, мы будем стоять за Родину. Такое было мое решение и семья меня поддержала», — рассказал он корреспонденту «Башинформа».

Сегодня Рафаэль Ишбаев был удостоен высокой государственной награды. За исполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, он награжден орденом генерала Шаймуратова.