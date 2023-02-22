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Вчера, 16:41

«Пока сердце бьется, пока руки сильны, будем стоять за Родину» - доброволец Рафаэль Ишбаев

Полицейский в отставке, 51-летний Рафаэль Ишбаев из Уфы принял решение об участии в СВО добровольно. Впервые он оказался в зоне специальной военной операции в сентябре 2022 года в составе башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Доставалова.

«Мой дед Ишбаев Нажметдин Гибатович в годы Второй мировой войны прошел путь от Финляндии до Японии. Когда все это началось, я не мог оставаться в стороне и решил пойти по стопам деда, защищать Родину от фашизма. Наши дети и внуки не должны познать той беды, которую пришлось пережить нашим предкам. Пока сердце бьется, пока руки сильны, мы будем стоять за Родину. Такое было мое решение и семья меня поддержала», — рассказал он корреспонденту «Башинформа».

Сегодня Рафаэль Ишбаев был удостоен высокой государственной награды. За исполнение воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, он награжден орденом генерала Шаймуратова.

На вопрос о героическом спасении раненых сослуживцев боец с позывным «Бабай» отвечает:

«Я себя героем не считаю. Не за наградами поехал, единственная награда — это жизнь, — говорит он со слезами на глазах. — Кому-то это надо делать. Защита Родины — это мужская работа».

При этом, по мнению опытного бойца, каждому воину важно знать, что его семья в порядке, тылы прикрыты.

«Мы очень благодарны народу и руководству Башкирии за постоянную поддержку. Там, далеко от дома мы ощущали это, получали посылки, технику, одежду, продукты питания. Без этого никак, только тогда мы можем защищать Родину с честью, с достоинством, с мужеством», — поблагодарил Рафаэль Ишбаев жителей республики.

Справка

Рафаэль Рифатович Ишбаев  — участник специальной военной операции, боец башкирского батальона имени Александра Доставалова. На Запорожском и Луганском направлениях воевал грамотно, смело. В одном из боёв эвакуировал раненых сослуживцев и охранял их, отбивая атаки противника. В другом — вывел взвод из-под обстрела противника. Благодаря чётким действиям рядового Ишбаева обошлось без потерь. В настоящее время уволен в запас по достижении предельного возраста.

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