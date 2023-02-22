На канале БСТ пройдет брифинг по газификации в Башкирии

Во вторник, 28 февраля, на телеканале БСТ пройдет брифинг по теме газификации и догазификации на территории Башкирии. Об этом «Башинформу» сообщили в Центре управления республикой.

Эксперты в прямом эфире расскажут о том, как и куда можно подать заявку на подключение газа, напомнят об условиях участия в профильных программах и способах получения льготных сертификатов, порядке ремонта неисправных дымоходов и вентиляционных каналов, а также затронут многие другие аспекты.

Кроме того, в ходе брифинга гости студии ответят на вопросы жителей региона — их можно задавать в комментариях по ссылке.

Начало — в 19.00. Трансляция также пройдет в соцсетях БСТ, правительства Башкирии и ЦУР республики.