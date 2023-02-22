На форуме в Уфе обсудят развитие пчеловодства

25 февраля в Уфе состоится Форум развития пчеловодства. В мероприятии, которое пройдет в конгресс-холле «Торатау», примут участие ведущие ученые, известные пчеловоды-практики Башкортостана, гости из российских регионов и зарубежных стран.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Перспективы развития пчеловодства», на котором обсудят пути развития отрасли. Его модератором выступит заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Кроме того, состоятся круглые столы по актуальным вопросам, эксперты обсудят проблемы сохранения здоровья пчел, их среды обитания и многое другое.

В рамках мероприятия пройдет мастер-класс по органолептической оценке меда, а также состоится благотворительный аукцион. Его главными лотами станут работы с художественной выставки «Пчеловодство будущего», которая призвана показать, как нейросеть и люди воспринимают будущее отрасли.

Начало форума в 10.30. Аккредитация СМИ по телефонам: (347) 218-05-61; 8-917-451-41-42.