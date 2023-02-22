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Вчера, 16:49

Доброволец рассказал, как башкирский батальон воюет в зоне СВО

Доброволец башкирского батальона имени Доставалова Рамиль Исхаков за кулисами торжественного собрания в честь Дня защитника Отечества рассказал журналистам, как они с товарищами воюют в зоне специальной военной операции:

«Глава республики Радий Хабиров призвал нас, имеющих боевой опыт, поддержать страну, и мы откликнулись. Мы знали, куда идем и что нам делать. Прошли подготовку, пересекли границу в сентябре, и с этого времени батальон всегда находился на передовой. На Херсонщине, в Запорожье, в Луганской, Донецкой областях. И сейчас батальон выполняет боевые задачи на передовой, несмотря на потери. Мы поддерживаем друг друга, мы там сейчас как одна семья. Если наш опыт пригодился ребятам, которые впервые оказались в боях, то уже большое дело.

Часть отправится в зону СВО после отпуска сегодня, часть позже. Готовимся, с мыслями собираемся…  Отпуск 14 дней, хотелось бы побольше, чтобы успеть и подлечиться, и с родственниками повидаться. За это время нам надо было также посетить могилы погибших товарищей, навестить их вдов…

Поддержку республики и Главы мы чувствуем постоянно. Без этого трудно было бы нам выживать. Мы-то помним, какие были проблемы с обмундированием, питанием, когда проходили другие локальные конфликты, а тут такая огромная поддержка, и в плане техники тоже. Мы учимся воевать и теперь воюем лучше, чем они», — сказал боец башкирского батальона.

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