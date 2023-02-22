Благовещенский завод ОМК принимает на оплачиваемую производственную практику студентов БМПК

Одиннадцать студентов-третьекурсников Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа (БМПК) проходят сейчас оплачиваемую производственную практику на арматурном заводе Объединенной металлургической компании в Благовещенске из них 6 – повторно.

Юноши и девушки, которым совсем недавно исполнилось по 18 лет, обучаются специальности «Технология машиностроения». До конца марта ребятам предстоит освоить азы своей профессии под руководством квалифицированных заводских наставников.

Почти все студенты проходят практику в самом большом подразделении завода – объединенном механосборочном цехе. Будущим специалистам присвоили второй разряд и доверили работу на токарных станках и станках с числовым программным управлением (ЧПУ).

Перед началом практики молодые люди прошли медицинский осмотр, инструктаж и технику безопасности, познакомились с оборудованием. По сути студенты трудоустраиваются на завод абсолютно так же, как все остальные, однако срок работы ограничен временем практики.

Практиканты рассказали, что самым сложным был первый день, когда они еще никого не знали и нужно было запоминать много новой информации. Но благодаря наставникам ребята быстро адаптировались. Еще им пришлось привыкать к сменному графику.