Жители Башкирии смогут увидеть соединение двух самых ярких планет и полюбоваться пепельной Луной

Жители Башкирии вечером 22 и 23 февраля смогут полюбоваться Венерой, Юпитером и Луной.

«Две самые яркие планеты, да и вообще два самых ярких светила нашего неба, после Солнца и Луны, Венера и Юпитер, в феврале ярко сияют по вечерам невысоко над западным горизонтом недалеко друг от друга. 22 и 23 февраля к ним присоединится серпик молодой Луны, образуя с планетами интересную конфигурацию. Видны светила будут в созвездии Рыб», — сообщили в уфимском планетарии.

Юпитер всю осень и зиму украшал собой ночное небо, ярчайшей звездой сияя высоко в небе. Но в феврале он виден только вечером над западным горизонтом, заходя до полуночи. Венера ярче Юпитера, она видна, как очень яркая звезда, после захода Солнца на фоне зари невысоко над горизонтом.

В течение месяца планеты постепенно сближаются и 2 марта вступят в соединение.

Луна 22 февраля будет иметь вид очень узенького серпика — пройдет всего 2,5 дня после новолуния. В следующий вечер лунный серпик немного увеличится, и можно будет полюбоваться пепельным светом Луны.

«Присмотревшись к лунному серпику, можно заметить, что в него, как в лодочку, вложен серый шар пепельного цвета. Это ночное полушарие Луны, освещенное отраженным от Земли солнечным светом. Это слабое свечение ночного полушария Луны и называют пепельным светом. Планеты будут видны недолго. В половине десятого под горизонтом скроется Венера, через 40 минут после нее зайдет Юпитер», — пояснили «Башинформу» в столичном планетарии.