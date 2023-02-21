Владимир Путин рассказал, в чем заключается характер российского народа

Россия — открытая страна и при этом самобытная цивилизация. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить и передать потомкам. Будем опираться на свои традиции и ценности, сказал Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

«Мы умеем дружить, держать слово, никого не подведем и поддержим в трудной ситуации. В период пандемии мы помогали разным странам, в том числе Италии и другим европейским странам. Это пример характера российского народа», - сказал Владимир Путин и добавил, что и сегодня Россия помогла спасать людей, пострадавших от тяжелейших землетрясений в Турции и Сирии.

Президент напомнил слова государственного деятеля Петра Столыпина.

«В деле защиты России мы все должны согласовать усилия, обязанности, права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной».