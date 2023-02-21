В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии на территории республиканской детской клинической больницы. Маленьким пациентам будут доступны все виды онкологической помощи.



К строительству центра подрядчики приступили осенью 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В новом здании планируют разместить отделения онкологии, гематологии, иммунологии, дневной стационар, операционный блок с отделением реанимации, а также отделение пересадки костного мозга, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, столовую и буфет.



С вводом центра в эксплуатацию повысится качество и доступность медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, подчеркнули в министерстве здравоохранения Башкортостана.