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Вчера, 14:52

В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

В Уфе продолжается строительство центра детской гематологии и онкологии на территории республиканской детской клинической больницы. Маленьким пациентам будут доступны все виды онкологической помощи.

К строительству центра подрядчики приступили осенью 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение». В новом здании планируют разместить отделения онкологии, гематологии, иммунологии, дневной стационар, операционный блок с отделением реанимации, а также отделение пересадки костного мозга, центральное стерилизационное отделение, пищеблок, столовую и буфет.

С вводом центра в эксплуатацию повысится качество и доступность медицинской помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями, подчеркнули в министерстве здравоохранения Башкортостана.

Автор:Дарья Субботина
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