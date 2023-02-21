В снегопад на улицах Уфы работает более 400 единиц техники

Коммунальные службы столицы Башкирии на время снегопада усилили свою работу и вывели на улицы города 428 единиц техники, сообщает мэрия Уфы.

Так, сегодня днем чисткой дорог от снега занимаются 275 спецмашин и 402 рабочих, которым за сутки удалось вывезти более 8 тысяч кубометров осадков.

«Во дворах и на междворовых проездах сегодня работают 111 единиц снегоуборочной техники, 604 дворника и 78 привлеченных к расчистке сотрудников управляющих компаний УЖХ районов города. В частных УК и ТСЖ на уборке придомовых территорий — 315 дворников и 37 единиц техники», — уточнили в администрации столицы.

Уфимцев призвали не оставлять машины вдоль дорог и парковать их в другом месте во время уборки дворовых территорий.