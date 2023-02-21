В России запустят программу льготного арендного жилья для работников ОПК

В России запустят специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. С таким предложением во время своего послания Федеральному собранию выступил президент страны Владимир Путин.

По его словам, ставка будет существенно ниже рыночной — значительную часть платы покроет государство.

«Поручаю отработать все детали этой программы и, не затягивая, приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь на территории городов, где расположены наши значимые оборонные, индустриальные и научно-исследовательские центры», — подчеркнул Владимир Путин.