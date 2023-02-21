В Башкирии запустят голосового помощника для записи к врачу

В Башкирии планируют запустить роботизированного голосового помощника для записи на прием к врачу. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Цифрового оператора внедрят в контакт-центр министерства здравоохранения региона. Предложения по его работе Андрей Назаров поручил подготовить до 3 апреля.

«Доступность записи к врачам, в том числе узким специалистам, — одна из наших приоритетных задач. Ежедневно в поликлиниках республики ведут прием свыше 4000 врачей различных специальностей. В среднем нагрузка на одного специалиста составляет 35 посещений. Сегодня жители республики могут записаться к врачу 5 удобными способами, самый популярный из них — через контакт-центр минздрава РБ по единому номеру 122, доб. 2. В среднем он принимает около 35 тыс. звонков ежедневно, в пиковые часы на линии работает 209 операторов», — отметил премьер-министр Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», в республике к врачу можно записаться и в выходные — в субботу контакт-центр минздрава доступен с 8.00 до 16.00, в воскресенье — с 8.00 до 14.00.