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Сегодня, 11:08

В Башкирии спелеологи обнаружили продолжение пещеры Грезы

Андрей Иванченко
Фото:Андрей Иванченко

Команда спелеологов из Оренбурга, Уфы, Кумертау, Мелеуза и Магнитогорска сделала открытие: члены команды обнаружили продолжение пещеры Грезы недалеко от заповедной деревни Иргизлы. Пещера представляет собой большой зал с огромным количеством разнообразных натёчных образований.

Как стало известно агентству «Башинформ» от представителей нацпарка «Башкирия», специалисты исследовали притоки подземной реки и их поиски увенчались успехом. Как отметил один из представителей команды, Андрей Иванченко,  попасть в только что обнаруженную часть пещеры крайне сложно и очень опасно. Кроме  специального снаряжения, которое нужно для спуска по системе колодцев к реке, необходимы также акваланги.

Помимо продолжения пещеры, во время экспедиции спелеологи нашли следы от когтей, похожих на медвежьи, а также крупную берцовую кость древнего бизона и два скелета куницы.

Автор:Ляйсан Закирова
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