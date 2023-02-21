В Башкирии 9-летняя девочка спасла из горящего дома троих племянников: МЧС наградит героиню

В доме, по уточненным данным дознавателя МЧС России, проживало шесть человек, в том числе четверо детей. В момент возникновения пожара в постройке находились только дети: самая старшая, Влада-Ильмира, 2013 года рождения, и трое ее племянников. Мама Влады-Ильмиры буквально за считанные минуты до начала пожара поехала за своей старшей дочерью — мамой троих вышеупомянутых детей.

«Как уже потом рассказала Влада-Ильмира, первоначально она увидела дым в зале, возле розетки рядом с диваном. В этом помещении в розетку была включена лампа для освещения цветов и гирлянда. Девочка, не растерялась, сразу собрала детей, взяла телефон и покинула дом, где уже быстро развивался огонь. Будучи в безопасном месте, позвонила маме и сообщила, что горит дом. Пока дети шли к соседям, мама вызвала пожарных», — рассказали подробности случившегося в МЧС по РБ.

Благодаря своевременно принятым мерам, быстрой реакции, уверенным действиям Влады-Ильмиры, она сама и трое ее племянников, 2014, 2016, и 2019 года рождения, не пострадали.

Мама Влады-Ильмиры, в свою очередь, выражает огромную благодарность учителю начальных классов Сарышевской школы Венере Кильдебаевой. С педагогом дети не раз проговаривали правила безопасности и порядок действий при пожаре.