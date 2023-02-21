В Башкирии 9-летняя девочка спасла из горящего дома троих племянников: МЧС наградит героиню

Главное управление МЧС России по Башкортостану готовит необходимые документы для ходатайства награждения 9-летней Влады-Ильмиры Шелевой ведомственной наградой МЧС России.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, пожар произошел в преддверии нового года в доме по улице Школьной в деревне Сарышево Мелеузовского района. На место оперативно прибыли огнеборцы и другие экстренные службы. Горел одноэтажный кирпичный дом размером 6×9 метров. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно. В происшествии обошлось без пострадавших. Огнем была повреждена комната по всей площади, стены и потолок веранды, а также домашнее имущество.
В доме, по уточненным данным дознавателя МЧС России, проживало шесть человек, в том числе четверо детей. В момент возникновения пожара в постройке находились только дети: самая старшая, Влада-Ильмира, 2013 года рождения, и трое ее племянников. Мама Влады-Ильмиры буквально за считанные минуты до начала пожара поехала за своей старшей дочерью — мамой троих вышеупомянутых детей.
«Как уже потом рассказала Влада-Ильмира, первоначально она увидела дым в зале, возле розетки рядом с диваном. В этом помещении в розетку была включена лампа для освещения цветов и гирлянда. Девочка, не растерялась, сразу собрала детей, взяла телефон и покинула дом, где уже быстро развивался огонь. Будучи в безопасном месте, позвонила маме и сообщила, что горит дом. Пока дети шли к соседям, мама вызвала пожарных», — рассказали подробности случившегося в МЧС по РБ.
Благодаря своевременно принятым мерам, быстрой реакции, уверенным действиям Влады-Ильмиры, она сама и трое ее племянников, 2014, 2016, и 2019 года рождения, не пострадали.
Мама Влады-Ильмиры, в свою очередь, выражает огромную благодарность учителю начальных классов Сарышевской школы Венере Кильдебаевой. С педагогом дети не раз проговаривали правила безопасности и порядок действий при пожаре.