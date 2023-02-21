Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин призвал повысить качество учебных курсов по гуманитарным наукам, прежде всего по истории, обществознанию, литературе, географии.

«Молодежь должна как можно больше узнать о России и ее великом прошлом, культуре и традициях, - сформулировал цель президент. - У нас очень яркое, талантливое молодое поколение, которое готово работать на благо страны в науке, культуре, социальной сфере, бизнесе и государственном управлении. Именно для таких людей новые горизонты профессионального роста открывают такие конкурсы, как «Лидеры России» и проходящие сейчас в новых субъектах страны «Лидеры возрождения».

Российский лидер отметил, что сегодня целый ряд победителей и финалистов этих проектов пошли добровольцами в боевые части, многие из них работают на освобожденных территориях, помогают налаживать экономическую и социальную жизнь. При этом действуют профессионально, решительно и мужественно.

«Школа боевых действий — ее ничем не заменить. Люди другими оттуда выходят. И готовы жизнь свою положить за Отечество, где бы они ни работали», — заявил Путин.

Говоря о науке, президент подчеркнул, что важно концентрировать ресурсы на принципиально значимых результатах.

«В основе новых технологий лежат фундаментальные исследования, и здесь, так же как и в культуре, необходимо предоставить ученым большую свободу», — считает Путин.