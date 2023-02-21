Послание президента, покорение вершин, сияющие планеты: новости России и Башкирии к 21 февраля

Главным событием сегодняшнего дня станет послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Предполагается, что его центральной темой станет специальная военная операция. Кроме того, речь пойдет об основных направлениях развития экономики страны, обеспечении ее обороноспособности и безопасности, мерах социальной поддержки граждан.

Новые подземные толчки магнитудой 6,4 и 5,8 балла зафиксированы на юго-востоке Турции, они ощущались также в Сирии и Ливане. Известно о ранении порядка 300 человек, есть разрушения и погибшие.

Банк России сообщает о повышении с 1 мая 2023 года надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Причиной этого называют массовое распространение совместных программ банков и застройщиков, которые предполагают завышение уровня цен на жилье относительно приобретения его без кредита. В результате, если заемщик захочет продать квартиру, он может столкнуться с потерями, поскольку на вторичном рынке цены ниже, и стоимости квартиры может оказаться недостаточно для покрытия долга по ипотеке. Возрастают и риски банков по ипотечным кредитам, предоставленным на первичном рынке. Надбавки, учитывающие завышение стоимости квартир на первичном рынке жилья при использовании покупателем ипотеки, призваны компенсировать их. Кроме того, устанавливаются надбавки для ипотечных кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью. Вышеназванные меры должны привести к прекращению использования рискованных ипотечных схем и улучшению стандартов кредитования. В этом случае Банк России будет готов рассмотреть снижение уровня надбавок.

Тем временем в Башкирии сотрудники регионального управления Роспотребнадзора покорили вершины гор Иремель и Яндык в честь 100-летия со дня образования госсанэпидслужбы в республике. Вместе с ними там побывало и знамя ведомства.

Уфимский планетарий сообщает о возможности полюбоваться планетами вечером 22 и 23 февраля. Венера и Юпитер в феврале ярко сияют по вечерам невысоко над западным горизонтом недалеко друг от друга. 22 и 23 февраля к ним присоединится молодая Луна, образуя с планетами интересную конфигурацию. Видны светила будут в созвездии Рыб.

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