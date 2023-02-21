На дорогах Башкирии весной и летом введут ограничения движения транспорта

Более 25 лет на автодорогах Башкирии весной и летом вводят временные ограничения движения транспортных средств. Это позволяет избежать ущерба, который наносит дорожному полотну тяжелый транспорт. В прошлом году ограничения не вводились, из-за чего выросли затраты на восстановление автомобильных дорог. В связи с этим минтрансу было поручено разработать проект постановления, предусматривающий введение временного ограничения движения транспортных средств в весенний и летний периоды. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Согласно проекту постановления весной 2023 года по автодорогам регионального значения смогут передвигаться транспортные средства, вес которых не превышает 10 тонн, для дорог межмуниципального значения ограничение составит 6 тонн. Летом, когда температура воздуха поднимается выше 32°C, тяжеловесные транспортные средства смогут проезжать по дорогам только в период с 22.00 вечера до 10.00 утра. При этом определены отдельные категории перевозок, на которые не распространяются вводимые ограничения.

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поручил проработать совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти вопрос, есть ли необходимость в расширении перечня исключений, особенно в части отдельных категорий экспортеров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что участники СВО и члены их семей могут получить льготы при проезде по платной автодороге в Башкирии.