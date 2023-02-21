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Сегодня, 09:32

Максим Забелин поздравил фельдшеров Башкирии с профессиональным праздником

Максим Забелин, Telegram
Фото:Максим Забелин, Telegram

Сегодня, 21 февраля, отмечается День фельдшера в России. Об этом в соцсетях сообщил руководитель администрации Главы республики Максим Забелин.

«Так исторически сложилось, что фельдшер — это человек, работающий в поле, а сегодня на каретах скорой помощи и в ФАПах, на железнодорожных вокзалах и аэропортах. Именно эти люди умеют работать в любых полевых условиях и обладают обширными знаниями в области медицины, такими как терапия, акушерство, хирургия», — отметил Максим Забелин.

Он рассказал о фельдшере Петровского ФАП Зилаирской центральной районной больницы Елене Ляпкиной, чей стаж трудовой деятельности составляет уже 38 лет. Так, сразу после окончания Уфимского республиканского медицинского училища, ее в 1985 году приняли в Зилаирскую центральную районную больницу фельдшером в фельдшерско-акушерский пункт села Петровский. Здесь она и работает до сих пор.

По словам коллег, Елена Михайловна пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди жителей, пациентов и коллектива медработников. Человек с большим сердцем, помогает жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Она ухаживала за одинокой женщиной-инвалидом, предоставив свое жилье в течение нескольких лет.

«Знаю, таких, как Елена Ляпкина, добродушных и отзывчивых людей в этой среде – большинство. В министерстве здравоохранения республики сегодня трудятся 3774 фельдшера. И сегодня, в День фельдшера поздравляю наших профессионалов. Здоровья вам, терпения и семейного благополучия!» — поздравил медиков руководитель администрации Главы РБ.
Автор:Дарья Субботина
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