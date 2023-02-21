Главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям и пешеходам с экстренным сообщением

Территорию Башкирии накрыли обильные снегопады. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до конца месяца. На дорогах ожидаются снег, метель, снежный накат, местами гололедица. На отдельных участках из-за сильного ветра и снега ограничена видимость до 500 метров, предупредил участников дорожного движения глава ГИБДД РБ Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

«Рекомендую в эти дни водителям быть более внимательными в неблагоприятных погодных условиях. По возможности не выезжать на дальние расстояния, особенно в ночное время. В условиях непогоды в целях оказания помощи автомобилистам на региональных и федеральных автодорогах мы увеличим количество экипажей. В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — сообщил главный госавтоинспектор.



Он также призвал автовладельцев скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к автоаварии.

«Пристегнитесь сами и пристегните своих детей. Не оставляйте свои машины с нарушением правил, при возникновении поломки обозначайте автомобиль аварийным знаком, чтобы другие водители вас заметили. Максимально исключите нахождение на проезжей части своих пассажиров. При ремонте транспортного средства надевайте световозвращающий жилет», — отметил Владимир Севастьянов.