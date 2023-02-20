Жителей Башкирии на этой неделе ждут длинные выходные в честь праздника - Дня защитника Отечества. В феврале 28 календарных дней. Из них для граждан, трудящихся на пятидневке, 18 рабочих дней - 17 полных и 1 сокращенный день, а также 10 дней выходных и праздников.



День защитника Отечества в этом году выпадает на четверг, при этом на пятницу 24 февраля перенесен один из январских праздничных выходных. Таким образом, во второй месяц года граждан ожидают длинные выходные - с 23 по 26 февраля включительно.

Рабочий день 22 февраля сокращается на час, так как он является предпраздничным. При шестидневной рабочей неделе суббота, 25 февраля, является рабочим днем.

По данным регионального минтруда, в 2023 году жителей Башкирии всего ждет 121 выходных и праздничных дней. Следующие длинные выходные будут в мае.