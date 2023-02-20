В Уфе защитили жилищные права ветерана войны

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверила соблюдение жилищных прав 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как выяснило надзорное ведомство, мужчина передвигается на коляске, страдает тяжелой формой хронического заболевания, состоит на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий и имеет право на внеочередное получение жилья.

«В нарушение требований законодательства администрация города свои обязательства не исполнила. Для защиты прав инвалида прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями к муниципалитету, чтобы ветерану войны предоставили благоустроенное жилье», — проинформировали в пресс-службе прокуратуры РБ.

Суд требования прокурора удовлетворил полностью. Решение пока не вступило в законную силу.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данной ситуации в пресс-службу муниципалитета. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.