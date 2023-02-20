В России хотят внедрить единый закон о тишине и покое

В России предлагают установить для всех регионов время запрета на шум с 22.00 до 7.00. Как сообщают «Известия», такой законопроект депутаты внесут в Госдуму в ближайшее время.

Документ определяет единое время для шумных строительных работ — с 9.00 до 19.00 только в будни с обязательным перерывом с 14.00 до 16.00. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4.00), устранение последствий ЧС и так далее.

Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Например, в Москве нельзя шуметь с 23.00 до 7.00 в любой день, а в Подмосковье — с 21.00 до 8.00 в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные и праздничные дни. Как информировал «Башинформ», в соответствии с республиканским законом «Об обеспечении покоя граждан и тишины» в ночное время запрещено кричать, свистеть, танцевать, включать громкую музыку, играть на музыкальных инструментах, пользоваться пиротехникой, проводить шумные ремонтные работы и иным образом нарушать тишину. Под ночным временем понимается период с 23 до 7 часов в будни и с 23 до 9 часов в выходные и праздничные дни. На новогодние и иные официальные праздники, культурно-массовые мероприятия действие закона не распространяется. Этим же законом запрещены шумные ремонтные работы в жилых домах и общежитиях днем с 13 до 15 часов. Штрафы за шум ночью составляют для граждан от двух тысяч до трех тысяч рублей; для должностных лиц — от пяти тысяч до восьми тысяч; для юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч. За повторное нарушение предусмотрены повышенные штрафы.