В одном из городов Башкирии дети украли калитки и попытались сдать их в металлолом

В Благовещенске юные предприимчивые жители украли калитки во дворах и попытались сдать в пункт приема металлолома. Об этом в соцсетях рассказала одна из горожанок. Она опубликовала фотографию, на которой трое детей куда-то несут металлические ворота.

«Кто узнал свое чадо, скажите, пусть вернут калитку на место! Это общедомовое имущество. Объясните детям, что если вещь не твоя, пусть не думает, что можно это взять и унести», - написала автор поста.

В администрации Благовещенского района агентству «Башинформ» сообщили, что речь идет как минимум о двух фактах кражи.

«Калитки пропали в двух местах. Мы обратились в пункты приема металлолома, там нам подтвердили, что дети, действительно, приносили калитки. Но у них вторсырье не приняли. Ищем», - сообщила руководитель пресс-службы муниципалитета Наталья Аносова.