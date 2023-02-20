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Сегодня, 10:46

В одном из городов Башкирии дети украли калитки и попытались сдать их в металлолом

соцсети
Фото:соцсети

В Благовещенске юные предприимчивые жители украли калитки во дворах и попытались сдать в пункт приема металлолома. Об этом в соцсетях рассказала одна из горожанок. Она опубликовала фотографию, на которой трое детей куда-то несут металлические ворота.

«Кто узнал свое чадо, скажите, пусть вернут калитку на место! Это общедомовое имущество. Объясните детям, что если вещь не твоя, пусть не думает, что можно это взять и унести», - написала автор поста.

В администрации Благовещенского района агентству «Башинформ» сообщили, что речь идет как минимум о двух фактах кражи.

«Калитки пропали в двух местах. Мы обратились в пункты приема металлолома, там нам подтвердили, что дети, действительно, приносили калитки. Но у них вторсырье не приняли. Ищем», - сообщила руководитель пресс-службы муниципалитета Наталья Аносова.

Автор:Ляйсан Закирова
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