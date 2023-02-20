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Сегодня, 12:50

В Башкирии за неделю уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 15%

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

В Башкирии уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с прошлой неделей возрос на 15%. Данные координационного центра правительства РФ на правительственной оперативке привёл и. о. министра здравоохранения Башкирии Азат Рахматуллин. Он отметил, что коэффициент распространения коронавируса в Башкирии в настоящее время составляет 1,1, по России — 1,3.

В инфекционных госпиталях республики развёрнуто 340 коек, свободный коечный фонд составляет 31%. В республике за минувшие сутки выявлено 278 случаев заболевания коронавирусом, добавил Азат Рахматуллин.

Накануне, 19 февраля, в Башкирии, по информации минздрава республики, было зарегистрировано два случая смерти от коронавирусной инфекции, сообщало информагентство «Башинформ».

Азат Рахматуллин также добавил, что в Башкирии растёт число заболеваний ОРВИ. Уровень заболеваемости за последние семь дней возрос на 3,9%.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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