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Сегодня, 21:05

В Башкирии прекращены поиски пропавшей 11-летней девочки

соцсети
Фото:соцсети

В Башкирии благополучно завершились поиски пропавшей без вести 11-летней девочки из Учалов. Школьница ушла утром 20 февраля в школу, но на уроках так и не появилась. Родители обратились за помощью в поисках дочери в полицию и к волонтерам.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, девочку нашли, с ней все в порядке.

«По предварительным данным, полиция нашла девочку у ее друзей. Ребенок жив, здоров. Девочку передали родителям. Устанавливаются точные причины и обстоятельства ее ухода из дома», — проинформировали в ведомстве.

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