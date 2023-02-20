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Сегодня, 08:03

В Башкирии мать таскала двоих детей по притонам и била. Один из сыновей питался приправами

МВД по РБ
Фото:МВД по РБ

Во время проведения профилактической операции «Подросток — семья» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белорецкому району выявили факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 33-летней местной жительницей.

Семья уже давно «взята на карандаш» у правоохранительных органов. Мать двоих детей, 10 и 6 лет, ранее состояла на учете в отделении по делам несовершеннолетних как неблагополучная. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье «неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Еще в 2012 году в отношении других ее старших детей была лишена родительских прав, но выводы для себя не сделала. Женщина злоупотребляет алкоголем, воспитанием детей не занимается, регулярно бьет детей, таскает их с собой по притонам, проявляет к ним жестокость. Больше всего страдает старший сын, так как младший ребенок в последнее время проживает с бабушкой в одном из сел Белорецкого района.

Во время рейда стражи порядка установили, что 10-летний мальчик часто недоедает. По его словам, иногда ему приходится питаться одними приправами. Условий для его полноценного развития матерью не созданы. На теле мальчика замечены синяки. Осмотры медиков, педагогов и детских психологов показали, что у него имеются проблемы со здоровьем, напрямую связанные с негативной обстановкой в семье.

«Подросток изъят из семьи и помещен в социальный приют для детей и подростков, где с ним работают психологи. Ему оказывается вся необходимая помощь. Женщина вновь поставлена на профилактический учет в отделе ПДН. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — сообщил «Башинформу» начальник отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Белорецкому району, подполковник полиции Рифат Муллагалямов.

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