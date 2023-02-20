Уфимцев приглашают на Масленицу и Банный фест

В выходные 25–26 февраля во всех семи районах Уфы пройдет Масленица. Народные праздничные гулянья стартуют 25 февраля, сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления по культуре и искусству Уфы.

В 11.00 уфимцев приглашают на площадь им. С. Орджоникидзе, в 12.00 — масленичные мероприятия начнутся на площадке Республиканского центра иппотерапии, в парке культуры и отдыха «Кашкадан» и на площади у Нагаевского дома культуры. В 15.00 конкурсно-игровая программа «Эх, Масленица, да ты красавица!» стартует у Дома культуры «Заря» в поселке Новые Черкассы.

26 февраля в 11.00 народные гулянья начнутся у дома культуры в селе Федоровка Калининского района Уфы. В 12.00 жителей и гостей города приглашают в парк культуры и отдыха «Демский» и парк им. И. Якутова, стадион «Водник», на площадь перед Искинским домом культуры и ДК «Ядкарь». В 13.00 — праздничная масленичная программа начнется в парке «Первомайский» и на пляже «Солнечный».

26 февраля в 12.00 на Набережной реки Белой начнется общегородской праздник «Широкая Масленица». В его рамках учреждения культуры города покажут концертно-игровые программы, представляющие дни Масленичной недели. Уфимцы и гости смогут поучаствовать в розыгрышах призов и подарков, угоститься блинами, чаем и сладостями.

В прикладной мастерской любой желающий сможет принять участие в создании чучела Зимы из соломы. Праздник завершится его сожжением.

Также 25–26 февраля на Набережной реки Белой пройдет фестиваль «Банный фест». Неподалеку от бассейна «Юность» разместится выставка, на которой будут представлены бани на колесах, модульные дома и банные срубы. Каждый желающий сможет попариться в бане и окунуться в купель, пройти мастер-класс по правильному парению от лучших специалистов банного искусства, а также продегустировать чай из самовара. Среди гостей разыграют банную печь и сруб колодца от партнеров фестиваля.

Масленица — это изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны, который отмечают целую неделю. Она совпадает с православной Сырной седмицей — последней подготовкой перед Великим постом. Согласно опросу ВЦИОМ, масленичные традиции (например, выпекание блинов и сжигание чучела) соблюдают 53% россиян. Это второй по популярности обряд в стране, на первом месте — только украшение елки перед Новым годом.

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