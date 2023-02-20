Снегопад, метель и гололед. МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

МЧС по Башкирии предупреждает граждан о том, что в республике прогнозируются неблагоприятные погодные явления - днём 21 февраля по юго-востоку региона ожидается сильный снег, метель, гололёд.

В ближайшие сутки будет облачная погода. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем по юго-востоку сильный снег, метель, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, местами -18, -23, днем -1, -6. На отдельных участках автодорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода. Снег, ночью небольшой, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с. Столбики термометров ночью покажут -11, -13, днем -2, -4 градуса.