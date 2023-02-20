Новости Башкортостана и Уфы
74.76
0
79.61
0
84.09
+1.09
-9 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:17

Снегопад, метель и гололед. МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятной погоде

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

МЧС по Башкирии предупреждает граждан о том, что в республике прогнозируются неблагоприятные погодные явления - днём 21 февраля по юго-востоку региона ожидается сильный снег, метель, гололёд.

В ближайшие сутки будет облачная погода. Пройдет небольшой снег, местами до умеренного. Днем по юго-востоку сильный снег, метель, в отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью составит -9, -14 градусов, местами -18, -23, днем -1, -6. На отдельных участках автодорог снежные заносы, снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 м и менее.

В Уфе прогнозируется облачная погода. Снег, ночью небольшой, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с.  Столбики термометров ночью покажут -11, -13, днем -2, -4 градуса.

Автор:Ксения Калинина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика