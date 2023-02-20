Перед Великим постом вспоминаю маму и отца — Андрей Назаров

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своих соцсетях поделился личными воспоминаниями:

«Скоро Великий пост. Накануне важно вспомнить своих ушедших близких…Мы в этот день поминаем и маму, и отца, а также всех усопших родственников. Важно благодарить наших предков за все, что они нам дали, пока были рядом.

Именно семью мои родители считали главной опорой в жизни, и эти ценности передали нам, своим детям. Я хорошо помню то душевное тепло, взаимопонимание и уважение друг к другу, которые царили в нашей семье.

Уверен, что сила человека — в наших родителях, бабушках, дедушках. Только связь поколений дает нам опору в жизни, помогает достойно проживать нашу жизнь и сохранять веру в лучшее».