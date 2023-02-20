Новый рентген-аппарат заработал в травмпункте одной из больниц Уфы

Для травмпункта уфимской больницы № 21 приобрели и установили новый рентген-аппарат, сообщили «Башинформу» в Центре управления республикой. Решение о его закупке было принято после одной из фокус-групп с региональным министерством здравоохранения.

Ранее в информсистемы ЦУР поступали комментарии пациентов с жалобами на то, что им приходится проходить обследование в соседнем корпусе — людей с ограниченными возможностями перевозили туда на кресле-каталке или дежурной машине. Медтехника вышла из строя в апреле 2022 года и ремонту уже не подлежала. Руководство учреждения направило в минздрав заявку на замену оборудования.

«Это обращение мы с коллегами из минздрава держали на контроле с прошлого июня. Новый рентген-аппарат закупили 28 ноября. После положительного санитарно-экономического заключения 15 февраля 2023 года пациентов травмпункта 21-й больницы начали обследовать уже на новом оборудовании», — пояснили в ЦУР Башкирии.