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Сегодня, 15:17

Новый рентген-аппарат заработал в травмпункте одной из больниц Уфы

ЦУР Башкирии
Фото:ЦУР Башкирии

Для травмпункта уфимской больницы № 21 приобрели и установили новый рентген-аппарат, сообщили «Башинформу» в Центре управления республикой. Решение о его закупке было принято после одной из фокус-групп с региональным министерством здравоохранения.

Ранее в информсистемы ЦУР поступали комментарии пациентов с жалобами на то, что им приходится проходить обследование в соседнем корпусе — людей с ограниченными возможностями перевозили туда на кресле-каталке или дежурной машине. Медтехника вышла из строя в апреле 2022 года и ремонту уже не подлежала. Руководство учреждения направило в минздрав заявку на замену оборудования.

«Это обращение мы с коллегами из минздрава держали на контроле с прошлого июня. Новый рентген-аппарат закупили 28 ноября. После положительного санитарно-экономического заключения 15 февраля 2023 года пациентов травмпункта 21-й больницы начали обследовать уже на новом оборудовании», — пояснили в ЦУР Башкирии.
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