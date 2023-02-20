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Сегодня, 13:12

Младенческая смертность в Башкирии снизилась на четверть

По итогам 2022 года младенческая смертность в Башкирии снизилась на 25% в сравнении аналогичным периодом 2021-го, сообщил на оперативном совещании правительства республики и.о. министра здравоохранения РБ Азат Рахматуллин.

Согласно данным Башстата, за 12 месяцев в регионе умерло 153 ребенка в возрасте до одного года, что на 67 малышей меньше предыдущих результатов.

«Показатель младенческой смертности за 12 месяцев 2022 года составляет 4,2 на 1000 родившихся живыми. Планируемый целевой индикатор на 2022 год в 4,9 достигнут. Уровень снизился за счет сокращения летальных исходов от болезней органов дыхания (на 88%), инфекционных и паразитарных заболеваний (на 47,7%), новообразований (на 33,3%), врожденных аномалий (на 8,5%), травм и внешних воздействий (на 3,7%). Смертность от врожденных пороков развития снизилась на 22,8%, составив 6,1 на 10 тыс. ребятишек», — пояснил Азат Рахматуллин.

Как отметил и.о. главы минздрава Башкирии, в 17 муниципалитетах печальных случаев в 2022 году не зарегистрировано. Речь идет об Аургазинском, Бижбулякском, Благовещенском, Гафурийском, Ермекеевском, Зианчуринском, Зилаирском, Калтасинском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Мечетлинском, Мишкинском, Нуримановском, Стерлибашевском и Хайбуллинском районах, а также в Сибае.

Антилидерами же по уровню детской смертности с показателем 10,5 и более стали Архангельский, Буздякский, Татышлинский, Балтачевский, Бурзянский, Баймакский, Федоровский, Аскинский районы и города Агидель и Межгорье.

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