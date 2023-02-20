Госсобрание Башкирии представило законопроект, защищающий от завышенных платежей за услуги ЖКХ

Депутаты республиканского парламента разработали проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Он призван защитить граждан от недобросовестных поставщиков услуг ЖКХ, выставляющих потребителям завышенные счета. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

В настоящее время, согласно Жилищному кодексу, при завышении платы за услуги ЖКХ виновный должен выплатить потерпевшей стороне штраф в размере 50% от суммы переплаты. Однако в реальности взыскать такой штраф затруднительно: поставщик услуг может затягивать дело, а граждане не обращаются в суды ради незначительных сумм, не покрывающих даже судебные расходы. Законопроектом предлагается ввести административные санкции за неуплату штрафов. Так, штраф с должностных лиц может составить 4-5 тыс. рублей, а с юридических – от 40 до 50 тыс. рублей. Административное наказание за неуплату штрафа в течение более двух месяцев со дня получения обращения собственника может составить 20 тыс. рублей для должностных лиц и 150 тыс. – для юридических. За повторные правонарушения штрафы будут выше: 30 тыс. рублей для должностных лиц и 200 тыс. – для юридических. Если же должностное лицо допускает такое правонарушение более трех раз, его предлагается дисквалифицировать на 1-3 года.

Документ направлен в правительство РФ и после получения соответствующего заключения будет внесен в Государственную Думу.

Ранее «Башинформ» сообщал, что жители Башкирии могут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ.