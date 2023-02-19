От детдома до освобождения Ленинграда и борьбы с пожарами в Башкирии. Путь Михаила Ефимовского

Жизненному пути Михаила Андреяновича Ефимовского позавидует любой киногерой. Ветеран Великой Отечественной войны в совсем еще юном возрасте восстанавливал шахты на Донбассе, добровольцем пошел на фронт, освобождал Кронштадт и Ленинград, топил корабли немецко-фашистских захватчиков, затем боролся с пожарами в Башкирии… Подробнее о его свершениях и подвигах читайте в материале «Башинформ».
Родился Михаил Ефимовский в 1927 году в столице республики. На начало войны он был 14-летним студентом фабрично-заводского училища, после окончания которого и попал на Донбасс в составе бригады по разработке шахт.
«К 16-ти годам я получил профессию токаря 4-го разряда. Мы работали на Уфимском 161-м заводе. Случайно узнали, что формируется бригада для восстановления разрушенного Донбасса, и я, как и многие записались в эту бригаду. Только что освобожденный Донбасс представлял тогда ужасное зрелище: разрушенные дома, еще дымящиеся развалины шахт. Через месяц работы удалось запустить одну шахту. Жили в холодном бараке, питались кукурузой, которую собирали в поле», — вспоминал он в интервью порталу МВД по республике.
Отсюда Михаил планировал уйти на фронт. Однако, когда они с товарищем добрались на поезде через всю Украину в Москву, их на вокзале задержала милиция и доставила в детский дом. Чуть позже Ефимовский все же исполнил свою мечту — однажды сюда приехали делегаты из Ленинграда и предложили ему поступить в Нахимовское военно-морское училище. Конечно, он без раздумий согласился.
В 1943–1944 гг. служил на островной военно-морской базе Краснознаменного балтийского флота, участвовал в прорыве блокады Ленинграда и Кронштадта. Был минером на катере в Рижском заливе в составе знаменитых торпедных бригад, отрезая пути отступления кораблям фашистов. В ходе боевых действий Ефимовского ранило в руку и ногу, но он отказался ложиться в больницу и продолжил выполнять задачи командования.
После войны Михаил Ефимовский связал свою профессиональную судьбу со спасением людей от огненной стихии. На протяжении 27 лет он трудился в структуре пожарной службы Башкирии, пройдя путь от инспектора до начальника инспекции госпожнадзора по Уфимскому району МВД БАССР. На его счету — сотни ликвидированных пожаров, в том числе и помощь в устранении последствий крупного возгорания на столичном нефтеперерабатывающем заводе в 1953-м году.
Среди многочисленных наград фронтовика и ветерана МЧС России — Орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945». А в канун Дня защитника Отечества, 20 февраля 2021 года, Михаил стал кавалером ордена генерала Шаймуратова. О герое также был снят один из выпусков «Повода гордиться» — совместного видеопроекта ЦУР Башкирии и ТВ-канала БСТ.
«Наше поколение 9 мая 1945 года водрузило Красное Знамя над рейхстагом как символ Великой Победы нашего народа над нацистской нечистью, а нынешнему поколению выпала доля вновь повторить подвиг дедов и отцов своих. Я уверен, что вы честью выполните свой долг перед Отчизной и знамя Победы вновь заалеет, как подтверждение новой победы над неонацизмом», — говорит Михаил Ефимовский.