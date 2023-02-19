От детдома до освобождения Ленинграда и борьбы с пожарами в Башкирии. Путь Михаила Ефимовского

Жизненному пути Михаила Андреяновича Ефимовского позавидует любой киногерой. Ветеран Великой Отечественной войны в совсем еще юном возрасте восстанавливал шахты на Донбассе, добровольцем пошел на фронт, освобождал Кронштадт и Ленинград, топил корабли немецко-фашистских захватчиков, затем боролся с пожарами в Башкирии… Подробнее о его свершениях и подвигах читайте в материале «Башинформ».

Родился Михаил Ефимовский в 1927 году в столице республики. На начало войны он был 14-летним студентом фабрично-заводского училища, после окончания которого и попал на Донбасс в составе бригады по разработке шахт.

«К 16-ти годам я получил профессию токаря 4-го разряда. Мы работали на Уфимском 161-м заводе. Случайно узнали, что формируется бригада для восстановления разрушенного Донбасса, и я, как и многие записались в эту бригаду. Только что освобожденный Донбасс представлял тогда ужасное зрелище: разрушенные дома, еще дымящиеся развалины шахт. Через месяц работы удалось запустить одну шахту. Жили в холодном бараке, питались кукурузой, которую собирали в поле», — вспоминал он в интервью порталу МВД по республике.

Отсюда Михаил планировал уйти на фронт. Однако, когда они с товарищем добрались на поезде через всю Украину в Москву, их на вокзале задержала милиция и доставила в детский дом. Чуть позже Ефимовский все же исполнил свою мечту — однажды сюда приехали делегаты из Ленинграда и предложили ему поступить в Нахимовское военно-морское училище. Конечно, он без раздумий согласился.