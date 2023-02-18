Владимир Путин назначил судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях органов в Башкирии. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Башинформ».

Так, заместителем председателя Белебеевского городского суда стала Ирина Мухамадьярова, председателем Иглинского межрайсуда — Евгений Степанов, председателем Кармаскалинского межрайсуда — Эдуард Уразбахтин, зампредседателя Мелеузовского райсуда — Татьяна Кислова, председателем Октябрьского райсуда Уфы — Олег Мосунов.

Судьями Верховного Суда Башкирии назначены Лариса Галлямова и Оксана Савина. В Давлекановском райсуде данная обязанность возложена на Эльвиру Хабирову, в Калининском райсуде Уфы — на Петра Теплякова, в Октябрьском городском суде — на Гульнару Мулюкову, а в Октябрьском райсуде столицы региона — на Наталью Басырову.

Срок их полномочий — 6 лет.