В Уфе расскажут об участии башкирских конников в Отечественной войне 1812 года

Сегодня, 18 февраля, в Уфе открылась выставка «Северные Амуры. Башкирский зимний и военный костюм», сообщили информагентству «Башинформ» в военно-историческом клубе «1-й Башкирский конный полк — „Любизар“ Республики Башкортостан». Экспозиции разместились в павильонах музея полярников им. В. И. Альбанова.

Выставка посвящена истории башкирского зимнего и военного костюма, деятельности клуба. Любители истории смогут увидеть, как одевались башкирские воины во время Отечественной войны 1812 года. Также жителям и гостям Уфы участники клуба расскажут о своём участии в военно–историческом движении, в военно-исторических реконструкциях (в том числе участию башкирских воинов в Отечественной войне 1812 года и в заграничных походах).

Основу экспозиции выставки составляют предметы военно-исторической реконструкции. Так же представлены представлены подлинные предметы (кованые наконечники стрел различных типов (боевые и охотничьи) XVII — начала XIX веков и бронзовые стремена.

Члены клуба с 2005 по 2012 годы являются постоянными участниками всероссийского военно-исторического фестиваля «День Бородина». Кроме этого, с 2011 г. Клуб является участником Международных фестивалей (в г. Лейпциг «Битва народов-1813»). Практически с первых лет принимали участие именно как кавалерийское соединение. С 2013 года клуб получил официальное наименование РОО «Военно-исторический клуб „1-й Башкирский конный полк — ‚Любизар‘ Республики Башкортостан“ (Северные Амуры)».

Выставка приурочена ко Дню защитника Отечества и 10-летию военно-исторического клуба «Любизар (Северные Амуры)». Она продлится до 16 апреля 2023 года.

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