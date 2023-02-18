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Вчера, 21:21

В Челябинске обсудили возможности обучения выпускников в вузах и колледжах Башкирии

В Челябинской области заработал профориентационный центр Башкирии

Постоянное представительств Республики Башкортостан в Челябинской области
Фото:Постоянное представительств Республики Башкортостан в Челябинской области

В Челябинской области открылся профориентационный центр образовательных учреждений Башкирии. Теперь челябинские школьники и выпускники могут узнать о возможностях обучения в вузах, колледжах и инновационных общеобразовательных организациях Башкирии.

Накануне в соседнем регионе состоялась презентация учебных заведений Башкирии. Её провело постоянное представительств республики в Челябинской области. В диалоге двух субъектов Российской Федерации приняли участие представители министерств образования и Курганской области.

«Мы устраняем образовавшийся пробел и приближаем качественное образование Республики Башкортостан к абитуриентам Челябинской и Курганской областей. До сих пор крупнейшие уфимские вузы не имели своего представительства в УрФО. Сегодня такой центр мы открыли. Студенты Башкортостана имеют хорошую стипендиальную и грантовую поддержку вплоть до 100 тысяч в месяц, а школьники из отдаленных сел и деревень могут получить хорошее образование в инновационных гимназиях и лицеях», — сказал информагентству «Башинформ» представитель РБ в Челябинской области Альфир Баимов.

Начальник отдела управления национального образования министерства образования и науки Башкирии Ильгиз Салихов отметил, что в вузах республики есть специальности, которых нет в университетах Челябинской области и наоборот:

«Мы преследуем цель дать нашим детям качественное образование в наших регионах, недалеко от дома. Чтобы они не уезжали в столицы, а оставались здесь и продолжали работать на местах. Тем более, что вузы имеют прочные отношения с крупными производственными предприятиями и компаниями».

Постоянная выставка будет работать на базе Башкирского историко-культурного центра Челябинской области (Челябинск, пр. Ленина 13а, оф. 8). 

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Постоянное представительств Республики Башкортостан в Челябинской области
Постоянное представительств Республики Башкортостан в Челябинской области
Фото:Постоянное представительств Республики Башкортостан в Челябинской области
Автор:Эдуард Кускарбеков
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