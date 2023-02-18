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Сегодня, 10:19

Президент России подписал закон о соцподдержке вдов участников боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон о социальной поддержке вдов участников боевых действий страны. Соответствующие изменения внесены в статью № 21 ФЗ «О ветеранах».

Как следует из официального документа, теперь на льготы, ежемесячные выплаты, путевки в санатории и другие меры соцподдержки могут рассчитывать все супруги погибших при выполнении воинского долга, независимо от состава семьи. Ранее инициатива распространялась лишь на тех граждан, которые воспитывали несовершеннолетних детей или жили в одиночестве.

При этом закон по-прежнему не актуален для женщин, вышедших замуж после гибели кормильца.

Ранее «Башинформ» писал, что в регионе создан реестр семей участников спецоперации, для которых действует свыше 30 мер поддержки. Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что для спокойствия мобилизованных за своих близких республика обязуется взять их под особую защиту. На помощь могут рассчитывать жены, родители, дедушки и бабушки на пенсии (при условии воспитания не менее 3 лет), отчимы и мачехи нетрудоспособного возраста (при условии воспитания не менее 5 лет), несовершеннолетние дети и дети с ограниченными возможностями, а также сыновья и дочери до 23 лет, обучающиеся в школах, вузах или ссузах.

Подробнее читайте в нашем материале.

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