МВД Башкирии сообщило о графике выдачи справок о судимости в канун Дня защитника Отечества

МВД Башкирии опубликовало график работы управления по вопросам миграции, а также услуг выдачи справок о наличии или отсутствии судимости в канун праздника Дня защитника Отечества.

Так, 23 и 24 февраля прием жителей миграционное ведомство по улицам Гоголя, 47 и Сарапульской, 58 вести не будет, а 25 февраля специалисты структуры на Гоголя будут обслуживать посетителей с 9.00 и до обеда.

Выдача документов о статусе судимости и проставления апостиля 24 февраля также станут недоступны. Время работы окон в воскресенье, 26 февраля, — с 10.00 до 12.00.