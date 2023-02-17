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Вчера, 22:54

В Уфу весной и летом зайдут 15 пассажирских судов — минтранс Башкирии

Минтранс РБ
Фото:Минтранс РБ

В речной порт Уфы в навигацию текущего года зайдут 15 пассажирских судов, сообщили в минтрансе Башкирии. В 2022 году в республику зашли 12 круизных теплоходов из других регионов, и впервые в истории Башкирии в порту Уфы причалил четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и три трехпалубных — «Северная Сказка», «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа».

Ожидается, что в навигацию 2023 года в республику зайдут 15 пассажирских судов. По информации минтранса, по договоренности с оператором речных круизов «Водоходъ» в Уфу прибудут:

2 мая — четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и новый круизный теплоход «Мустай Карим»;

3 мая — ожидается прибытие трех трехпалубных теплоходов: «Маленький принц», «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа».

Эти туристические теплоходы везут туристов по маршруту: Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Нижнекамск — Уфа — Елабуга — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород.

Работа по привлечению пассажирских круизных теплоходов в наш регион будет продолжена, отметил замминистра транспорта РБ Руслан Гарипов.


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