В Уфу весной и летом зайдут 15 пассажирских судов — минтранс Башкирии

В речной порт Уфы в навигацию текущего года зайдут 15 пассажирских судов, сообщили в минтрансе Башкирии. В 2022 году в республику зашли 12 круизных теплоходов из других регионов, и впервые в истории Башкирии в порту Уфы причалил четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и три трехпалубных — «Северная Сказка», «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа».

Ожидается, что в навигацию 2023 года в республику зайдут 15 пассажирских судов. По информации минтранса, по договоренности с оператором речных круизов «Водоходъ» в Уфу прибудут:

2 мая — четырехпалубный теплоход «Александр Пушкин» и новый круизный теплоход «Мустай Карим»;

3 мая — ожидается прибытие трех трехпалубных теплоходов: «Маленький принц», «Николай Некрасов» и «Александр Бенуа».

Эти туристические теплоходы везут туристов по маршруту: Нижний Новгород — Свияжск — Казань — Нижнекамск — Уфа — Елабуга — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород.

Работа по привлечению пассажирских круизных теплоходов в наш регион будет продолжена, отметил замминистра транспорта РБ Руслан Гарипов.





