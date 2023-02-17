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Сегодня, 11:54

В Уфимском университете прошла Федеральная олимпиада по башкирскому языку и литературе

Партнерский материал

В Уфимском университете науки и технологий прошёл заключительный этап Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России (башкирскому языку и литературе).

В этом году в отборочном туре олимпиады участвовало 514 школьников 8-11 классов. Олимпиада проводилась в два этапа. Во второй этап прошли 228 школьников из 20 районов, 7 городов Республики Башкортостан и 6 лицеев и гимназий г.Уфы.

Северо-Восточная олимпиада школьников – первая и единственная на данный момент олимпиада по башкирскому языку и литературе, которая включена в перечень олимпиад Минобрнауки России.

Победа или призовое место на заключительном этапе в СВОШ позволяет дипломантам олимпиады поступить в вузы России без вступительных экзаменов при ЕГЭ по русскому языку не менее 75 баллов.

«Мы очень рады быть организаторами такого масштабного мероприятия. Таким образом, я считаю, мы вносим свой вклад в поднятие статуса и укрепление имиджа башкирского языка. Благодаря таким олимпиадам школьники познают, какой результат может дать упорный труд. Здорово, что количество участников растет с каждым годом, за этим результатом стоит и труд учителей, и родителей. Важен энтузиазм и стремление к знаниям самих обучающихся. Перед выпускниками сейчас стоит важная задача – определиться с выбором вуза. Надеемся увидеть лучших из них в рядах наших студентов»,
комментирует и.о. ректора Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Северо-Восточная олимпиада школьников по башкирскому языку и литературе впервые была организована в Башкирском государственном университете в 2021-2022 учебном году. В первой СВОШ участие приняли свыше 300 человек, 17 из них заняли призовые места.

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