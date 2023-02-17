В Уфимском университете прошла Федеральная олимпиада по башкирскому языку и литературе

В Уфимском университете науки и технологий прошёл заключительный этап Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России (башкирскому языку и литературе).
В этом году в отборочном туре олимпиады участвовало 514 школьников 8-11 классов. Олимпиада проводилась в два этапа. Во второй этап прошли 228 школьников из 20 районов, 7 городов Республики Башкортостан и 6 лицеев и гимназий г.Уфы.
Северо-Восточная олимпиада школьников – первая и единственная на данный момент олимпиада по башкирскому языку и литературе, которая включена в перечень олимпиад Минобрнауки России.
Победа или призовое место на заключительном этапе в СВОШ позволяет дипломантам олимпиады поступить в вузы России без вступительных экзаменов при ЕГЭ по русскому языку не менее 75 баллов.
Северо-Восточная олимпиада школьников по башкирскому языку и литературе впервые была организована в Башкирском государственном университете в 2021-2022 учебном году. В первой СВОШ участие приняли свыше 300 человек, 17 из них заняли призовые места.