В Уфимском университете прошла Федеральная олимпиада по башкирскому языку и литературе

В Уфимском университете науки и технологий прошёл заключительный этап Северо-Восточной олимпиады школьников по родным языкам и литературе народов России (башкирскому языку и литературе).

В этом году в отборочном туре олимпиады участвовало 514 школьников 8-11 классов. Олимпиада проводилась в два этапа. Во второй этап прошли 228 школьников из 20 районов, 7 городов Республики Башкортостан и 6 лицеев и гимназий г.Уфы.

Северо-Восточная олимпиада школьников – первая и единственная на данный момент олимпиада по башкирскому языку и литературе, которая включена в перечень олимпиад Минобрнауки России.

Победа или призовое место на заключительном этапе в СВОШ позволяет дипломантам олимпиады поступить в вузы России без вступительных экзаменов при ЕГЭ по русскому языку не менее 75 баллов.