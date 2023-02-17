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Вчера, 13:51

В Уфе в поддержку участников СВО проведут авточеллендж

пресс-служба администрации Уфы
Фото:пресс-служба администрации Уфы

В башкирской столице в поддержку участников спецоперации пройдет авточеллендж «Защитники Отечества».

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной мэрии, 20 февраля на территории парковки Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой (проспект Дружбы народов, 47) автолюбители выстроятся в форму гигантской буквы Z. Начало в 18.00. Присоединиться к акции приглашают всех желающих. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту администрации Ленинского района - [email protected] В письме необходимо указать марку машины и контактный номер телефона. Дополнительную информацию можно узнать по номеру: 8(347)229-04-34 (доб. 35).

Возрастное ограничение – 16+.

Автор:Ляйсан Закирова
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