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Сегодня, 11:29

В одном из районов Башкирии сняли карантин по бешенству

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

В деревне Вакиярово Кигинского района сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный Радием Хабировым, опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что все карантинные ограничения сняты как с личных подсобных хозяйств двух местных жителей, Гульфии Ганиевой и Бориса Шакирова, которые были эпизоотическим очагом распространения инфекции, так и со всего населенного пункта.

Как ранее писал «Башинформ», первый очаг заболевания в Вакиярово был обнаружен 8 декабря 2022 года. Спустя десять дней бешенство животных выявили еще в одном подсобном хозяйстве. Весь период карантина было запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также посещение посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и проживающих или временно пребывающих людей. Кроме того, введен запрет на ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных.

Автор:Ляйсан Закирова
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