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Сегодня, 09:10

В Башкирии суд обязал сельсовет ликвидировать несанкционированную свалку

пресс-служба ГУ федеральной службы судебных приставов по РБ
Фото:пресс-служба ГУ федеральной службы судебных приставов по РБ

Судебные приставы Аургазинского района обязали местный муниципалитет ликвидировать несанкционированные свалки твердых бытовых отходов.

По решению суда администрация Толбазов должна была убрать стихийные свалки мусора вблизи деревень Юламаново и Культура, а также рекультивировать земли, на которых длительное время складировались твердые бытовые отходы.

В результате грамотных действий приставов копившийся годами мусор был вывезен в установленный законом срок и проведены необходимые работы по рекультивации данных земельных участков, сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе ведомства. 

Автор:Ляйсан Закирова
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