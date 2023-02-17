Стерлитамак в честь 23 февраля пригласил героев-«афганцев»

В Стерлитамаке в преддверии Дня защитника Отечества и в честь 34 годовщины вывода советских войск из Афганистана организовали торжества для Героев России – уроженцев Башкирии. Это полковник Владимир Алимов, генерал-майор Сергей Тулин, полковник Рустем Клупов, контр-адмирал Батергарай Зулькарнаев.

Как рассказали в мэрии, гости побывали в учебных заведениях города, пообщались со школьниками и студентами, провели Уроки Мужества, рассказывали о военном призвании.

Также они приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» и стеле воинам-интернационалистам.

Вечером в Городском дворце культуры состоялся концерт группы «Чёрные береты», а в фойе ГДК была организована выставка «Дорогами Афганистана». На ней экспонировалась военная техника от ВПО «Отечество», поисково-спасательного отряда «Отклик» и экспонаты историко-краеведческого музея. Желающие могли попробовать солдатскую кашу.

«Сегодня к нам в город приехали почётные гости - Герои России, настоящие офицеры, которые не понаслышке знают, что такое защита Отечества. Это наши земляки, выходцы из Башкортостана, которые всю свою жизнь посвятили великому делу - служению Родине», - отметил глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов. Также в мероприятии участвовал военный комиссар РБ Михаил Блажевич, руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов. 18 февраля Герои России посетят историко-краеведческий музей и первенство республики по борьбе корэш.





