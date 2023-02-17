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Вчера, 15:14

Новые светофоры с «белыми человечками» установлены на 28 перекрестках Уфы

мэрия Уфы
Фото:мэрия Уфы

Старший инспектор группы пропаганды ГИБДД Башкирии Марсель Бикташев в программе «Салям» из ЦУР республики сообщил, что новые экспериментальные светофоры установлены уже на 28 перекрестках столицы.

По его информации, повысить уровень безопасности дорожного движения помогают порядка 100 дополнительных секций с «белыми человечками».

«Световые приборы предупреждают водителей о том что при повороте вправо или влево на том или ином направлении их пути могут появиться пешеходы и им необходимо уступить», — пояснил Марсель Бикташев.

Как напомнил гость эфира, в Уфе открылся Центр организации дорожного движения, который расположен в здании ГИБДД республики. Здесь специалисты ведомства в реальном времени мониторят обстановку на проблемных участках дорог.

«Например, зафиксировав где-то затор, мы направляем туда экипаж для урегулирования ситуации или возможных конфликтов. Это позволит более оперативно восстановить дорожный поток», — отметил он.

Ранее «Башинформ» рассказывал, что Глава Башкирии Радий Хабиров назвал Центр организации дорожного движения Уфы важной интеллектуальной системой, которая позволит сократить количество пробок, а также регулировать график и интервал работы общественного транспорта.

Видео:ЦУР Башкирии
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