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Вчера, 23:15

Министр образования Башкирии провел сеанс одновременной игры в шашки со школьниками

соцсети Айбулата Хажина
Фото:соцсети Айбулата Хажина

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин провел онлайн-сеанс одновременной игры в шашки. «В школе «УчимЗнаем — Республика Башкортостан» сыграл онлайн-игру в шашки с тремя замечательными, сильным ребятами — достойными соперниками. Один из моих соперников согласился на ничью.

Ребята — большие молодцы, ведь шашки это не просто игра, а интеллектуальный вид спорта, который развивает внимание и память, и умение просчитывать ходы наперед, выстраивать логические цепочки. Обязательно сыграю и на следующий год, ребята обещали подготовиться основательно. Искренне желаю каждый день узнавать что-то новое, успехов и огромного здоровья вам, ребята!», — написал министр в своих соцсетях. В прошлом году министр сыграл в шашки с пятью соперниками.

Как сообщал Башинформ, школа «УчимЗнаем» — это госпитальная школа в Республиканской детской клинической больнице. Ее открыли в 2021 году для длительно лечащихся детей. 

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