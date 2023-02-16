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Вчера, 17:37

Заслуженный строитель РФ из Башкирии Хайдар Гайсин: «Я просто люблю и уважаю свою Родину»

Создающий много лет архитектурный облик Кумертау гендиректор ООО «Акрополь» Хайдар Гайсин удостоен почётного звания «Заслуженный строитель РФ». Соответствующий Указ подписал на прошлой неделе президент России Владимир Путин, о чем сообщало агентство «Башинформ».

«Я, конечно, не ожидал этого звания, — делится Хайдар Миншарифович. — Очень рад, что оценили мой труд так высоко! Я трудился не за звание, все, что я делал, делал на благо стране и, главное, с любовью к своей работе. Уважаю и люблю свою Родину».

На начальном этапе своей трудовой деятельности Хайдар Миншарифович Гайсин, будучи архитектором и работая в отделе архитектуры и градостроительства Кумертауского горисполкома, разработал индивидуальные проекты, по которым построены многие объекты современного города Кумертау. Среди них — автозаправочные станции, Кумертауский институт экономики и права, акционерное общество «Социнвестбанк», индивидуальные жилые дома.

В 1992 году Гайсин организовал свою строительную компанию ООО  «Акрополь». С годами она стала наиболее заметной на юге республики. Сегодня на счету фирмы — множество построенных социальных объектов (школы, больницы, детские сады, реабилитационный центр для инвалидов, дома культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами и крытый ледовый каток) и жилых домов не только в Кумертау (где занимает 80% рынка жилья), но и во многих районах республики (Куюргазинский, Кугарчинский, Зианчуринский, Бурзянский, Архангельский, Миякинский, Стерлибашевский, Шаранский, Уфимский, Караидельский), а также в районах Ханты-Мансийского автономного округа.

Также Хайдар Гайсин постоянно участвует в общественной жизни города Кумертау и продолжает активно возрождать свою малую родину — деревню Караберду Зианчуринского района, переставшую существовать в начале 1980-х годов. На собственные финансовые средства он проложил дорогу, протянул линию электропередачи, подвел газ, что позволило основать фермерское хозяйство, построить комплекс домов, гостиницу и организовать экотуризм.

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